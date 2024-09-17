Собянин подписал документ о реорганизации департамента строительства Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление о реорганизации департамента строительства Москвы – вместо него созданы департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры и департамент гражданского строительства. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

"Реорганизовать департамент строительства города Москвы путем выделения из него департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, являющегося правопреемником департамента строительства города Москвы по правам и обязанностям в сфере строительства объектов дорожно-мостового строительства, метрополитена, железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов и наземного городского пассажирского транспорта, инженерно-коммунальной инфраструктуры, координации деятельности участников процесса обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве", – следует из одного документа.

Согласно постановлению, Депстрой становится департаментом гражданского строительства Москвы. При этом другой указ утверждает положение о департаменте гражданского строительства Москвы.

Департамент гражданского строительства Москвы – это функциональный орган исполнительной власти города. Он осуществляет функции по реализации госполитики в сфере городского строительства, госзаказчика на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для социнфраструктуры, а также административной и жилищной. Помимо этого, ведомство реализует другие объекты капитального строительства.

Еще один документ утвердил положение о департаменте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города, который будет работать в отношении возведения дорожно-мостовых объектов, метро, ж/д транспорта, ТПУ, наземного пассажирского транспорта и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

"Мы усиливаем контроль за такими ключевыми направлениями развития города, как строительство социальных и инфраструктурных объектов. <...> Новое распределение полномочий в структуре Комплекса позволит нам повысить контроль за реализацией важных и востребованных жителями Москвы проектов", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ранее Собянин подписал указ, в соответствии с которым первое заседание нового состава Московской городской думы назначено на 18 сентября 2024 года. Контроль за его выполнением предписания возложен на заммэра в правительстве Москвы, главу аппарата мэра и правительства столицы Наталью Сергунину.

