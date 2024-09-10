Собянин подписал указ о первом заседании нового состава Мосгордумы

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Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым первое заседание нового состава Московской городской думы назначено на 18 сентября 2024 года, документ размещен на портале мэра и правительства столицы.

В указе отмечается, что контроль за его выполнением возложен на заммэра в правительстве Москвы, главу аппарата мэра и правительства столицы Наталью Сергунину.

10 сентября Мосгоризбирком признал выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва состоявшимися. Такое решение принято в ходе заседания комиссии.

Участие в голосовании приняли 3 155 663 избирателя, 3 009 865 из которых воспользовались электронным и дистанционным голосованием, а еще 145 820 – бумажным вариантом. При этом явка на столичных выборах превысила 40%, что почти в два раза больше предыдущего показателя 2019 года.

По результатам обработки всех бюллетеней, представители от "Единой России" получили 38 из 45 мандатов. Также в парламент Москвы прошли два самовыдвиженца, три человека от КПРФ, и по одному от партий "Новые люди" и "СР-ЗП".