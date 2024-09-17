Главой департамента гражданского строительства Москвы назначен Рафик Загрутдинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рафик Загрутдинов указом Сергея Собянина назначен руководителем департамента гражданского строительства Москвы. Документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Служебный контракт заключен с ним на срок полномочий мэра. Этим же документом Загрутдинов освобождается от замещаемой должности руководителя департамента строительства города.

Ранее Собянин подписал постановление о реорганизации департамента строительства Москвы. В соответствии с решением мэра, путем выделения из ведомства в городе создан департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.

Он будет отвечать за права и обязанности в сфере строительства дорожно-мостовых объектов, а также метро, железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов и наземного городского транспорта. Вместе с тем под его контроль будут переданы инженерно-коммунальная инфраструктура, а также координация работы участников процесса обращения с отходами строительства и сноса в столице. Также это ведомство станет государственным заказчиком при строительстве всех этих объектов.

При этом сам Депстрой будет переименован в департамент гражданского строительства Москвы. В соответствии с другим постановлением Собянина, это ведомство становится функциональным органом исполнительной власти Москвы, который будет реализовывать государственную политику в области градостроительства в отношении социальной, административной и жилищной инфраструктуры.