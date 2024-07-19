Главой Сочи стал бывший вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин

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Депутаты избрали главой Сочи бывшего вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина. Об этом сообщается в пресс-службе городского собрания Сочи.

Итоговому голосованию предшествовал конкурс по отбору кандидатур. По результатам первого этапа к участию допустили 4 человека, на втором этапе состоялось собеседование и представление программ.

Как отметил председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов, поддержка депутатского корпуса обусловлена объективными причинами.

Внеочередная сессия состоялась 19 июля. Депутаты поддержали кандидатуру Андрея Прошунина единогласно.

Прошунин с декабря 2022 года был назначен на должность вице-губернатора, курирующего министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов. С 17 июня 2024 года он исполнял обязанности главы Сочи.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский принял решение об уходе в отставку в мае 2024 года. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поддержал его решение в связи с переходом на новое место работы.