Новый мэр Усть-Илимска получил на инаугурации кнут, пряник и Конституцию

Фото: телеграм-канал "Первый Усть-Илимский"

Новому мэру Усть-Илимска Эдуарду Симонову на инаугурации подарили кнут, пряник и Конституцию, пишет издание "Подъем".

Депутаты Заксобрания Прибайкалья назвали кнут и пряник "символами власти". При этом пользователи Сети назвали сувениры "подарком рабовладельцу".

Как отметила глава отдела по связям с общественностью администрации Усть-Илимска Александра Мысик, подобные сравнения являются неуместными.

"Я считаю, что такой подарок символизирует, что в каких-то решениях нужно быть более жестким, а где-то, наверно, более лояльным. Так можно воспринимать, я думаю. Но это мое личное мнение", – сказала Мысик.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил новым главой Росмолодежи Григория Гурова. Ему 38 лет. Он родился в Ставрополе. Работал изначально в муниципальных органах города и территориальных структурах органов госвласти.