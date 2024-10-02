Путин рассказал о назначениях участников "Времени героев"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, что многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности. Об этом он заявил во время встречи с героем ДНР Артемом Жогой, назначенным на должность полпреда президента в УрФО, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"Те коллеги, с которыми вы проходили обучение в рамках платформы "Время героев", многие из них уже получили определенные назначения и движение у них есть кадровое", – рассказал глава государства.

Президент поделился, что Герой России Артур Орлов, был назначен руководителем "Движения первых", Алексей Кондратьев стал сенатором, Герой России Игорь Юргин возглавил министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Евгений Чинцов стал спикером городской думы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя, Герой России Роман Кулаков стал депутатом законодательного собрания Севастополя, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самара, Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО РЖД.

Кроме того, по словам Путина, были практически согласованы и новые назначения. Так, были назначены советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, заместитель губернатора Калужской области, заместитель министра инвестиций и промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области, а также советник заместителя генерального директора Государственной корпорации "Росатом".

В мае этого года стартовало обучение первых 83 участников программы "Время героев", которая реализуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".

Позже президент на встрече с участниками "Времени героев" добавил, что программа включает в себя более 80 человек, а в зоне СВО находятся почти 700 тысяч человек.