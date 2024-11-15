Песков заявил о востребованности всех участников программы "Время героев"

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Все участники программы "Время героев", еще не получившие назначения, остаются в кадровом резерве и будут востребованы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, для чего потребовался второй поток программы "Время героев", если резервы первого не исчерпаны. Кроме того, у него спросили, могут ли люди снова зарегистрироваться, если они еще не получили назначения.

Представитель Кремля ответил, что проходить те же курсы во второй раз нет смысла, поскольку технология обучения одна. При этом он подчеркнул, что все ветераны СВО, прошедшие курс, остаются в резерве.

"Они так или иначе все будут востребованы. А второй поток открыли, потому что очень большой интерес к этому проявляется. Эти курсы востребованы теми, кто вернулся со специальной военной операции. Эти люди, в свою очередь, востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются", – сказал Песков.

Президентская программа "Время героев" объявила об открытии дополнительного набора участников. Он пройдет в период с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025-го. Решение было принято на заседании общественного совета программы. На нем также были обсуждены итоги второго образовательного модуля.

Многие из участников платформы уже получили новые назначения на ответственные должности, рассказывал ранее Владимир Путин. Например, ветеран спецоперации Владимир Сайбель, прошедший обучение, был назначен на должность заместителя начальника департамента социального развития РЖД.

В свою очередь, еще один участник "Времени героев" Алексей Кондратьев занял должность сенатора России от исполнительного органа Курской области.