Участник "Времени героев" Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя

Фото: телеграм-канал "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"

Участник "Времени героев" Заур Гурциев назначен первым замглавы Ставрополя. Об этом сообщила пресс-служба программы.

Как утверждает Гурциев, благодаря программе он смог получить необходимый для перевода на госслужбу опыт.

"За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города", – заявил он.

Гурциев с детства жил в Ставрополе. Его карьера до назначения в администрацию города была связана с военной службой. Так, с 2019 года он руководил центром боевого управления армии ВВС и противовоздушной обороны.

Ранее участник программы "Время героев" и ветеран спецоперации Владимир Сайбель был назначен на должность заместителя начальника департамента социального развития РЖД. Как он рассказал, теперь ему предстоит взаимодействовать от лица компании с органами власти и фондами по поддержке СВО, а также помогать участникам спецоперации.

Сайбель в период с 2008 по 2022 год работал в структурах РЖД, однако после объявления частичной мобилизации он отправился в зону проведения СВО, где был тяжело ранен. Он является обладателем ордена Мужества и медали "Золотая Звезда" Героя России.

