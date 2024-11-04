Патриарх Кирилл назвал своевременной идею делать из героев СВО чиновников

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что возможность участия героев СВО в программе по подготовке государственных управленческих кадров, очень своевременна и является проявлением заботы о будущем России. Его слова приводит пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

"Идея собрать героев СВО и дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров – это, на мой взгляд, очень правильная идея, очень своевременная инициатива", – заявил он.

Патриарх подчеркнул, что решительность, мужество и опыт таких людей принесут плоды на занимаемых ими государственных должностях. По его мнению, те, кто доказал кровью и потом свою готовность самоотверженно служить Отечеству, очень нужны России.

Кроме того, патриарх заявил, что со многими героями СВО россияне связывают большие надежды на положительные перемены в жизни общества и государства.

В мае этого года стартовало обучение первых 83 участников программы "Время героев", которая реализуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".

Позже президент на встрече с участниками "Времени героев" добавил, что программа включает в себя более 80 человек, а в зоне СВО находятся почти 700 тысяч человек.