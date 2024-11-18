Более 6,5 тыс человек подали заявку на второй поток программы "Время героев"

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На участие во втором потоке программы для ветеранов спецоперации "Время героев" подали заявки 6 640 человек. Об этом сообщается на сайте программы.

Регистрация на второй поток началась 15 ноября и завершится 15 января следующего года. Участники программы пройдут обучение по магистерской программе.

Вместе с тем уже 12 участников первого потока получили назначения на должности. Среди них – полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев, а также руководитель программы "Время героев" Мария Костюк, которая была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ветеран спецоперации Владимир Сайбель, прошедший обучение, был назначен на должность заместителя начальника департамента социального развития РЖД. В свою очередь, еще один участник "Времени героев" Алексей Кондратьев занял должность сенатора России от исполнительного органа Курской области.

