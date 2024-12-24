Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Чеченская Республика отправила в зону специальной военной операции (СВО) очередную группу добровольцев, которые прошли подготовку на базе Российского университета спецназа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

По словам чеченского лидера, специальный борт с добровольцами уже вылетел из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. По прибытии они станут членами спецназа "Ахмат".

Отправившиеся на СВО бойцы прошли ускоренный курс обучения. В него входит широкий спектр наиболее востребованных умений и навыков, отметил Кадыров.

"Лучшие инструкторы Российского университета спецназа имени Владимира Путина обучили добровольцев всему необходимому для эффективного ведения боя в различных условиях", – подчеркнул он.

Ранее Кадыров заявлял, что до завершения спецоперации на Украине осталось недолго. Глава Чечни добавил, что не желает окончания боевых действий, пока противник жив. Он выразил намерение "добить его до конца".

