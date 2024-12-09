Кадыров заявил, что условия урегулирования конфликта на Украине остаются за Путиным

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решающий шаг в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта остается за Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Как считает глава Чечни, избранный президент США Дональд Трамп не ставит условия. Он, указал Кадыров, может остановить финансирование и наемников, которых отправляют убивать российский народ. Но точку ставит только Путин, остальное все – "болтология", добавил он.

Ранее Трамп сказал, что украинский президент Владимир Зеленский начал признавать, что Украине пора приступать к переговорам с Россией. По словам Трампа, Зеленский хочет заключить мир.

Однако в Кремле уточнили, что для начала диалога с РФ Зеленскому нужно отменить собственный декрет о запрете переговоров с Москвой и дать указание о возвращении к мирному процессу на основе стамбульских договоренностей.