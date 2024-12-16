Путин заявил, что в 2024 году с ВС РФ подписали контракт свыше 430 тыс человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ заявил, что в 2024 году свыше 430 тысяч человек подписали контракт с Вооруженными силами России.

"Поток добровольцев не прекращается", – подчеркнул российский президент, отметив, что в прошлом году контракт с российской армией заключили 300 тысяч граждан.

Между тем штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона военнослужащих. По словам президента, на данный момент серьезное внимание уделяется совершенствованию боевого состава ВС и наращиванию их возможностей.

В рамках выполнения этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, а также новые части и соединения, указал он. Кроме того, российский лидер отметил, что каждый день в среднем более тысячи россиян поступают на службу в вооруженные силы страны по контракту.