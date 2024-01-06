Путин отметил решительные действия личного состава в ходе СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 40-го инженерно-саперного полка, а также 10-го полка радиационной, химической и биологической защиты по случаю присвоения почетных наименований "гвардейские". Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

Президент отметил, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

По словам Путина, присвоение почетного наименования "гвардейский" является высокой честью и признанием особых заслуг, а также массового героизма и отваги, проявленных при защите страны и государственных интересов России.

Президент выразил надежду, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан.

Ранее президент вручил памятные значки участникам спецоперации, с которыми встретился после обеда в своей резиденции в Ново-Огарево. Во время встречи с участниками СВО Владимир Путин подарил им значки в виде президентского штандарта. Также военнослужащим было вручено именное табельное оружие. При вручении президент рассказал, что сам придумал такой подарок, а также отметил, что значки совершенно уникальные.