Путин вручил участникам СВО значки–копии президентского штандарта

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Президент России Владимир Путин вручил памятны значки участникам спецоперации, с которыми встретился после обеда в своей резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что во время встречи с участниками СВО Владимир Путин подарил им значки в виде президентского штандарта. Также военнослужащим было вручено именное табельное оружие

При вручении президент рассказал, что сам придумал такой подарок, а также отметил, что значки совершенно уникальные.

"Я сам придумал. Такого больше нет. Такого точно больше нет, но появятся. С новым годом. Обнимаю вас", – заявил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что он удовлетворительно оценивает ход специальной военной операции. Он отметил, что сегодня ВС РФ становятся еще более дееспособными и готовы применять такие средства поражения, как ни одна армия мира.

До этого Путин отметил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, однако сделать это возможно только на условиях России. По словам президента, что больше людей в мире осознают, что у Запада не получится уничтожить Россию.

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