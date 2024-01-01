Уничтожить Россию не получится, это абсолютно исключено – Путин

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Владимир Путин заявил, что у Запада не получится уничтожить Россию. Об этом он заявил на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, однако сделать это возможно только на условиях России. По словам президента, что больше людей в мире осознают, что у Запада не получится уничтожить Россию.

"Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее. Только на наших условиях", – подчеркнул президент.

Президент России заверил, что Москва не будет сдавать позиции, хотя и не хочет воевать бесконечно.

"У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не собираемся", – подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что консолидация российского общества – это самое главное для россиян. Он подчеркнул, что в обществе есть понимание значимость задачи, которую решают военные на поле боя в ходе специальной военной операции.

До этого Путин удовлетворительно оценил ход специальной военной операции, подчеркнув, что сегодня ВС РФ становятся еще более дееспособными и готовы применять такие средства поражения, как ни одна армия мира.

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