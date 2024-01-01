Путин удовлетворительно оценил ход специальной военной операции

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Президент России Владимир Путин удовлетворительно оценивает ход специальной военной операции. Об этом он заявил на встрече с участниками СВО, сообщает ТАСС.

Как сообщил президент России, возможности и способности Вооруженных сил России постоянно возрастают. Он отметил, что сегодня ВС РФ становятся еще более дееспособными и готовы применять такие средства поражения, как ни одна армия мира.

Президент также подчеркнул, что в целом удовлетворительно оценивает ход специальной поенной операции.

Он подчеркнул, что любые наступательные операции на поле боя необходимо проводить только после полного огневого поражения противника.

Ранее Владимир Путин назвал террористическим актом атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, произошедшую 30 декабря. Он подчеркнул, что Россия уже нанесла "чувствительные" ответные удары во военной инфраструктуре Украины и продолжит это делать в будущем.

Вооруженные силы России в зоне СВО получают до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива в день