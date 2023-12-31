Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с наступающим Новым годом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Все планы противника в уходящем году пошли прахом благодаря мужеству российских солдат. Об этом заявил в своем новогоднем обращении министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как отметил министр обороны, стержнем несгибаемо решимости и воли к победе всегда был и остается солдат армии России. Шойгу также поблагодарил российских солдат за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от отечества.

Также министр обороны подчеркнул, помощь семьям российских военнослужащих остается безусловным приоритетом сейчас и в будущем.

Отдельные слова благодарности Шойгу принес волонтерам, руководителям и рабочим предприятий, инженерам, предпринимателям, учащимся школ и вузов, и всем неравнодушным гражданам нашей огромной страны, которые помогают фронту.

"Мои самые теплые слова – родным и близким наших ребят. Спасибо за поддержку, терпение и любовь, которая так согревает сердца вашим мужьям, отцам, братьям, сестрам и детям", – сказал министр обороны.

Ранее в своем новогоднем поздравлении зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что наступающий 2024 должен стать годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России. Он подчеркнул, что мысли и сердца россиян – с теми, кто защищает Родину в зоне специальной военной операции. Политик поблагодарил бойцов, которые встретят Новый год, защищая страну от врагов.