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Президент России Владимир Путин отметил большую консолидацию российского общества, назвав это самым главным, что есть у россиян. Об этом он заявил на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского, сообщает ТАСС.

Как подчеркнул глава страны, консолидация общества – это самое главное, что есть у граждан России. Он подчеркнул, что в обществе есть понимание значимость задачи, которую решают военные на поле боя в ходе специальной военной операции. Он отметил, что в настоящее время ВС РФ ведут вооруженную борьбу за страну и за будущее.

Помимо этого, президент России назвал Запад главным противником России. Он подчеркнул, что Украине не является врагом России, а лишь действует под руководством западных стран, которые, помогая Киеву, решают свои вопросы.

"Сама Украина для нас не враг", – подчеркнул президент РФ.

Ранее Владимир Путин удовлетворительно оценил ход специальной военной операции. Он подчеркнул, что возможности и способности Вооруженных сил России постоянно возрастают. Он отметил, что сегодня ВС РФ становятся еще более дееспособными и готовы применять такие средства поражения, как ни одна армия мира.

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