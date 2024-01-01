Захарова назвала обстрелы Донецка со стороны ВСУ поступком "террористического зверья"

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Обстрелы Донецка со стороны украинской армии в новогоднюю ночь являются поступком "террористического зверья". Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ночь на 1 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк. В результате произошедшего 13 человек получили ранения, еще четыре погибли.

"Так могло поступить только террористическое зверье", – прокомментировала Захарова.

До этого украинская армия нанесла удары по школе на западе Донецка. Обстрел привел к повреждению остекления здания. О пострадавших не сообщалось.

