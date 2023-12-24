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24 декабря, 17:04

Происшествия

ВСУ обстреляли школу на западе Донецка

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу № 85, находящуюся в Кировском районе поселка шахты имени Абакумова в микрорайоне на западе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждено остекление здания. О пострадавших и других разрушениях гражданской инфрастуктуры информации не поступало.

Ранее украинские военнослужащие обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области. В результате атаки погиб местный житель, поскольку снаряд попал в его дом.

Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, населенный пункт обстреляли несколько раз. Всего насчитано порядка 40 прилетов, заявил он, принеся соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, по его словам, повреждения получили жилые дома, соцобъекты, административные здания, а также линия электропередачи.

Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк

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