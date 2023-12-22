Пятеро сотрудников МЧС РФ пострадали при обстреле Донецка

Фото: телеграм-канал Readovka

Пятеро пожарных МЧС РФ пострадали в результате сброса беспилотником боеприпасов в Донецке. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным МЧС, в хозпостройке Кировского района города начался пожар. Во время его ликвидации сотрудники ведомства попали под обстрел.

"Пострадали 5 сотрудников 3-й пожарно-спасательной части Донецка", – говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время им ничего не угрожает.

Ранее украинские боевики подвергли обстрелу Ленинский район Донецка. Для атаки вражеские силы использовали кассетные боеприпасы.

Кроме того, стало известно, что в результате украинского обстрела центрально-городского района Горловки в ДНР погиб мирный житель. Еще один мужчина в Никитовском районе получил ранения.

Сообщалось, что за сутки украинские войска произвели 56 обстрелов по территории четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Так, под вражеским огнем оказались Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район. Были повреждены 24 жилых дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры.



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