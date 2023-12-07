Подросток погиб при обстреле ВСУ поселка в Горловке

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

В результате украинского обстрела поселка шахты "Кочегарка" погиб 13-летний мальчик. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"Светлая память невинно убиенному", – написал глава города в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по деревне Елизаветовке в Курской области. В результате обстрела повреждения получили два частных дома.

До этого стало известно, что двое сотрудников МЧС погибли при повторном обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Еще десять огнеборцев получили различные ранения.

Военкор телеканала "Россия 24" Борис Максудов погиб в результате обстрела ВСУ