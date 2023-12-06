На депутата Народного совета ЛНР совершили покушение

Фото: телеграм-канал Readovka

На депутата Народного совета ЛНР Олега Попова было совершено покушение, в результате которого он пострадал. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Так, по его словам, возле стадиона в центре Луганска неизвестные совершили подрыв машины депутата.

"По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного совета ЛНР", – добавил Рогов.

В свою очередь, информированный источник сообщил РИА Новости, что депутат погиб.

Ранее сообщалось, что в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. Со слов депутата регионального парламента Юрия Юрова, 21 февраля этого года на Филипоненко уже покушались. В тот раз был подорван его автомобиль, сказал Юров.

В сентябре прошлого года первый замглавы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб после обстрела центра Херсона Вооруженными силами Украины (ВСУ). По городу нанесли ракетный удар.



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