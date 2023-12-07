Обстрел Донецка, при котором погибли два сотрудника МЧС, велся из HIMARS – СМИ

Фото: телеграм-канал "ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины"

Украинская сторона вела обстрел Донецка из американской РСЗО HIMARS, во время этой атаки погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ.

"Вооруженные формирования Украины произвели целенаправленный обстрел гражданской инфраструктуры Донецка, а именно в Буденновском районе, с применением РСЗО HIMARS с поражающими элементами в виде шрапнели", – поделился он.

По словам представителя СК, число пострадавших сотрудников МЧС составляет 13 человек. Попавшее под обстрел украинской армии предприятие осуществляло выпуск и поставку печного и котельного топлива для городов республики, уточнил директор предприятия Олег Суту.

Атака ВСУ произошла в среду, 6 декабря. После первого обстрела воспламенились цистерны с битумом, на место прибыли сотрудники МЧС, после чего обстрел повторился.

Как уточнили в ночь на 6 декабря в представительстве ДНР в СЦКК, за сутки ВСУ обстреляли республику 56 раз. Один мирный житель погиб, еще один мужчина в Никитовском районе города получил различные травмы.

Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк