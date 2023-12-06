Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Горловки в ДНР

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

В результате украинского обстрела Центрально-Городского района Горловки в ДНР погиб мирный житель. Еще один мужчина в Никитовском районе города получил различные ранения. Об этом рассказало представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.

Всего за прошедшие сутки украинские войска произвели 56 обстрелов по территории четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Так, под вражеским огнем оказались Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район.

Были повреждены 24 жилых дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры. Всего украинскими солдатами было выпущено 178 единиц различных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что украинские ударные беспилотники в ночь на 4 декабря атаковали нефтебазу в Луганске, в результате чего там возник пожар. Через некоторое время возгорание удалось потушить.

До этого подросток пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка.