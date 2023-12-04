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04 декабря, 11:02

Происшествия

Ударные БПЛА атаковали нефтебазу в Луганске

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинские ударные беспилотники атаковали нефтебазу в Луганске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военной комендатуры ЛНР.

Атака произошла в ночь на 4 декабря. В результате возник пожар. Незадолго до этого в городе были слышны звуки работы противовоздушной обороны и характерный звук двигателя ударного БПЛА.

На данный момент возгорание потушено, о пострадавших не сообщается.

Ранее украинские солдаты применили новый тип ракет JROF HEF во время обстрела Калининского района Донецка.

Уточнялось, что данный тип ракет с поражающими элементами в виде 9 100 шариков и увеличенной дальностью до 40,2 километра был произведен в Словакии и передан Киеву странами Североатлантического альянса.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике.

Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк

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