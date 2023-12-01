В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа JROF HEF из Словакии

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Украинские солдаты применили новый тип ракет JROF HEF во время обстрела Калининского района Донецка. Об этом рассказало представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что данный тип ракет с поражающими элементами в виде 9 100 шариков и увеличенной дальностью до 40,2 километра был произведен в Словакии и передан Киеву странами Североатлантического альянса.

Ранее в Минобороны России сообщили, что над Брянской областью с помощью средств противовоздушной обороны был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины.

До этого Федеральная служба безопасности России задержала агента спецслужб Украины по подозрению в совершении шпионажа в Крыму.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины