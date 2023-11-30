Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 07:06

Происшествия

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: 123RF/tsuneo

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Украины над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что происшествие случилось в ночь на 30 ноября.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны отразили утром 29 ноября атаку БПЛА, летевшего на Москву. Предварительно, на месте падения обломков беспилотника разрушений и пострадавших нет.

Через некоторое время врио главы городского округа Подольск Григорий Артамонов заявил, что летевший на Москву беспилотник был уничтожен в районе деревни Борисовки.

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика