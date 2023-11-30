Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Украины над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что происшествие случилось в ночь на 30 ноября.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны отразили утром 29 ноября атаку БПЛА, летевшего на Москву. Предварительно, на месте падения обломков беспилотника разрушений и пострадавших нет.

Через некоторое время врио главы городского округа Подольск Григорий Артамонов заявил, что летевший на Москву беспилотник был уничтожен в районе деревни Борисовки.