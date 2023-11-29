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29 ноября, 07:51

Мэр Москвы

Собянин: летевший к Москве беспилотник сбит в городском округе Подольск

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО утром в среду, 29 ноября, отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил градоначальник.

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