29 ноября, 07:51Мэр Москвы
Собянин: летевший к Москве беспилотник сбит в городском округе Подольск
Фото: Министерство обороны РФ
Силы ПВО утром в среду, 29 ноября, отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил градоначальник.
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