Собянин: летевший к Москве беспилотник сбит в городском округе Подольск

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО утром в среду, 29 ноября, отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил градоначальник.