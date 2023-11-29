В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский БПЛА днем 29 ноября был ликвидирован силами ПВО над Ростовской областью. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ", – уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на территории региона сбили беспилотник в Каменском районе. По его информации, последствий на земле не установлено. Он также поблагодарил военных за выполненную работу.



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