БПЛА сбили над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

БПЛА сбили в 09:30 по московскому времени в Каменском районе Ростовской области. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, последствий на земле не установлено. Он поблагодарил военных за выполненную работу.

Ранее система ПВО сбила беспилотник над территорией Ростовской области 21 ноября около 12:00. БПЛА был запущен с украинской стороны и преследовал цель достичь объектов РФ, отмечали в Минобороны России.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма. Их удалось ликвидировать около 07:30 22 ноября, уточняли в МО РФ.

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