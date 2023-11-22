ПВО РФ сбила три украинских беспилотника в Крыму

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Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские БПЛА самолетного типа удалось ликвидировать около 07:30 по московскому времени.

До этого сообщалось, что в западной части акватории Черного моря были обнаружены четыре украинских безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма. Все обнаруженные цели были уничтожены.

Ранее система противовоздушной обороны сбила над территорией Ростовской области БПЛА. Беспилотник был запущен с украинской стороны и преследовал цель достичь объектов РФ.

Авиация ЧФ РФ уничтожила безэкипажный катер Украины