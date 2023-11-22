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22 ноября, 06:17

Происшествия

МО РФ сообщило об уничтожении четырех украинских безэкипажных катеров в Черном море

Фото: министерство обороны РФ

В западной части акватории Черного моря были обнаружены четыре украинских безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что все обнаруженные цели были уничтожены.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила над территорией Ростовской области БПЛА. Беспилотник был запущен с украинской стороны и преследовал цель достичь объектов РФ.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над территорией Шаблыкинского района региона был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. В результате случившегося пострадавших нет.

Авиация ЧФ РФ уничтожила безэкипажный катер Украины

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