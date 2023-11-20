В Орловской области уничтожили украинский беспилотник

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Вечером 20 ноября над территорией Шаблыкинского района Орловской области был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Согласно оперативным данным, каких-либо повреждений и пострадавших в результате произошедшего нет. По словам главы области, в данный момент правоохранители проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате никто не пострадал.

До этого Сергей Собянин заявил, что вечером в воскресенье, 19 ноября, в городском округе Электросталь была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.



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