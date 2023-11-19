Поселок Ровеньки в Белгородской области попал под обстрел – губернатор Гладков

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Ровеньки в ночь на воскресенье. ОБ этом он написал в своем телеграм-канале.



Как сообщил Гладков, поселок Ровеньки попал под обстрел ВСУ. В результате атаки пострадавших нет.

По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи.

Губернатор подчеркнул, что сейчас на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что что в ночь на воскресенье в Богородском городском округе силами ПВО была пресечена попытка атаки беспилотника на столицу. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.