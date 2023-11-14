Четыре дрона ВСУ сбили над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ под Москвой, а также над Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена в ночь на вторник, 14 ноября.

Накануне в МО рассказали о 10 сбитых украинских беспилотниках в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. В ведомстве добавили, что российская армия за день осуществила удары по бойцам и технике ВСУ в 118 районах.

Ранее ВС РФ пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на южнодонецком направлении. По данным оборонного министерства, диверсанты базировались вблизи населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь в ДНР.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки