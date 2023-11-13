В Минобороны РФ сообщили о 10 сбитых за сутки дронах ВСУ

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Системы противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 10 беспилотников ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что российская армия за день осуществила удары по бойцам и технике украинской стороны в 118 районах. По его словам, в общей сложности с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 534 самолета, 254 вертолета, 8 881 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 383 танка и других боевых бронированных машин.

Кроме того, продолжил он, армия России ликвидировала 1 183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 073 орудия полевой артиллерии и минометов и 15 237 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Ранее стало известно, что ВС РФ пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на южнодонецком направлении. По данным оборонного министерства, диверсанты базировались вблизи населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь в ДНР.

ВС РФ отразили 29 атак ВСУ в зоне спецоперации за прошедшие сутки