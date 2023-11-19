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Происшествия

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА в городском округе Богородский

Фото: ТАСС/ Евгений Епанчинцев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье, 19 ноября, в Богородском городском округе силами ПВО была пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр Москвы, разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.

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