01:19Происшествия
Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА в городском округе Богородский
Фото: ТАСС/ Евгений Епанчинцев
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье, 19 ноября, в Богородском городском округе силами ПВО была пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Как отметил мэр Москвы, разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.
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