Два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью, три перехвачены около Крыма – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО в ночь на 16 ноября уничтожили два беспилотника над Брянской областью, еще три были перехвачены над Черным морем около Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Ночью 16 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Украинские беспилотники были сбиты и перехвачены дежурными силами ПВО, подчеркнули в ведомстве.

До этого дежурные системы ПВО сбили четыре дрона украинской армии под Москвой, а также над Тамбовской, Брянской и Орловской областями. В Минобороны сообщали, что попытка Киева осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена в ночь на вторник, 14 ноября.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки