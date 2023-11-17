Российские силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, попытка удара по объектам на территории России была пресечена в пятницу, 17 ноября, примерно в 15:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – уточнили в Минобороны.

До этого силы ПВО Вооруженных сил РФ уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа над территорией Смоленской области.

Отмечается, что попытка Киева атаковать объекты на территории РФ была пресечена 17 ноября около 08:00 по московскому времени. Ранее, в ночь на 16 ноября, ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью, еще три были перехвачены над Черным морем около Крыма.

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