Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 23:43

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в районе Электростали

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Philipp Schulze

Сергей Собянин заявил, что вечером в воскресенье, 19 ноября, в городском округе Электросталь была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", – сообщил он.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

Читайте также

мэр Москвыпроисшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика