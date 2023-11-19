19 ноября, 23:43Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в районе Электростали
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Philipp Schulze
Сергей Собянин заявил, что вечером в воскресенье, 19 ноября, в городском округе Электросталь была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.
"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", – сообщил он.
Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.
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