Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в районе Электростали

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Сергей Собянин заявил, что вечером в воскресенье, 19 ноября, в городском округе Электросталь была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", – сообщил он.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.