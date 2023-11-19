ВС РФ поразили штурмовые группы трех бригад ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения центральной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли поражение штурмовым группам трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе торского участка на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

По его данным, потери украинской стороны составили до 200 военнослужащих, три пикапа, две боевые бронированные машины. Российская артиллерия поразила огнем

штурмовые группы 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Помимо этого, на краснолиманском направлении были вскрыты и подавлены более 20 украинских артиллерийских расчетов во время контрбатарейной борьбы. Также бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в Серебрянском лесничестве, отметил Савчук.

Между тем ВС РФ сбили за прошедшую неделю три украинских Миг-29 во время воздушных и противовоздушных боев. Кроме того, за неделю средства ПВО РФ ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 198 украинских беспилотников.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что подразделения ВСУ заблокированы в селе Крынки, ВС РФ устроили им "огненный ад". Всего украинские военные во время переправы и нахождения на левом берегу Днепра потеряли примерно два батальона, отметил он.

ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на краснолиманском направлении