ВС РФ сбили за неделю три украинских МиГ-29 – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ сбили за прошедшую неделю три украинских Миг-29 во время воздушных и противовоздушных боев. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Помимо этого, за неделю средства ПВО РФ ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 198 украинских беспилотников.

В среду, 15 ноября, сообщалось, что российские ПВО за сутки перехватили семь ракет HIMARS и уничтожили 30 украинских БПЛА. Беспилотники сбили в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Сватово, Коломыйчиха ЛНР, Василевка, Белогоровка, Кирилловка ДНР и Романовское Запорожской области.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что подразделения ВСУ заблокированы в селе Крынки, ВС РФ устроили им "огненный ад". Всего украинские военные во время переправы и нахождения на левом берегу Днепра потеряли примерно два батальона, отметил он.

Три самолета и один вертолет ВСУ сбили российские военные