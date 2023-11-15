ПВО РФ за сутки перехватила 7 снарядов HIMARS и 30 беспилотников ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны РФ за сутки перехватили 7 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили 30 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники сбили в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Сватово, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Василевка, Белогоровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Романовское Запорожской области.

Кроме того, российские военные отразили пять атак ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях. Украина потеряла до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийскую систему М777 и гаубицу М114 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", орудие Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ранее стало известно, что личный состав мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова ликвидировал бойцов ВСУ из 36-й бригады морской пехоты. Отмечалось, что после сражения российским военным удалось взять в плен 11 морпехов украинской армии.

ВС РФ уничтожили украинские укрепрайоны у трех поселков на донецком направлении