31 октября, 23:31Происшествия
В Донецке после обстрела ВСУ начался большой пожар
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Крупный пожар начался в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно предварительным данным, снаряд украинских сил попал в цистерну с горюче-смазочными материалами.
"Взрывы и пожар... Взрывы были хорошие – даже стекла у нас на первом этаже вылетели", – рассказала корреспонденту агентства местная жительница.
Сообщается, что по Донецку были выпущены четыре ракеты из РСЗО.
Ранее стало известно, что съемочная команда газеты "Известия" 31 октября пострадала в Донецке во время работы на территории обстрела со стороны украинской армии. Трое корреспондентов были госпитализированы. Сообщалось, что ВСУ ударили из РСЗО по железнодорожной станции в Буденовском районе Донецка.
Несколько автомобилей сгорели в Донецке из-за обстрелов с украинской стороны
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