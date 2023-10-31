В Донецке после обстрела ВСУ начался большой пожар

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Крупный пожар начался в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно предварительным данным, снаряд украинских сил попал в цистерну с горюче-смазочными материалами.

"Взрывы и пожар... Взрывы были хорошие – даже стекла у нас на первом этаже вылетели", – рассказала корреспонденту агентства местная жительница.

Сообщается, что по Донецку были выпущены четыре ракеты из РСЗО.

Ранее стало известно, что съемочная команда газеты "Известия" 31 октября пострадала в Донецке во время работы на территории обстрела со стороны украинской армии. Трое корреспондентов были госпитализированы. Сообщалось, что ВСУ ударили из РСЗО по железнодорожной станции в Буденовском районе Донецка.

Несколько автомобилей сгорели в Донецке из-за обстрелов с украинской стороны