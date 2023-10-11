Четыре человека пострадали при обстреле Суземки в Брянской области

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

ВСУ вновь обстреляли поселок Суземка, в результате чего травмы получили четыре человека. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем телеграм-канале.

"Им оказана вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, повреждены административные здания, жилой дом и одно автотранспортное средство", – написал он.

Глава региона добавил, что в поселке продолжается обход территории. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

11 октября Суземка уже попадала под обстрел украинской стороны. Никто не пострадал, однако из-за прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели.

В этот же день Брянская область подверглась атакам беспилотников ВСУ. Ночью дежурные средства ПВО перехватили два БПЛА самолетного типа, позже Богомаз рассказал о еще одном сбитом дроне, который ликвидировали на подлете к Брянску. Четвертый беспилотник ПВО сбила в 15:30.

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