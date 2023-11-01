Пушилин сообщил, что в результате обстрелов Донецка погибли два человека

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Два человека, среди которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка 31 октября, еще 12 человек были ранены. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

"В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Прим. ред.) Буденновского района Донецка погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС", – написал он.

Пушилин уточнил, что сотрудники МЧС пострадали во время тушения пожара из-за повторного обстрела со стороны ВСУ. По его словам, пожар был локализован 31 октября в 23:07 по московскому времени.

Также тяжелые ранения получил мужчина в Кировском районе Донецка, осколочные ранения получила женщина в Новолуганском районе города.

Телеканал "Звезда" сообщил в телеграм-канале, что под обстрелом со стороны ВСУ пострадал оператор, работающий с телеканалом. Мужчина получил осколочное ранение.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Согласно данным Пушилина, со стороны украинских сил было совершено 46 обстрелов, выпущено 162 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия, в том числе с кассетной частью.

До этого стало известно, что съемочная команда газеты "Известия" 31 октября пострадала в Донецке во время работы на территории обстрела со стороны украинской армии. Трое корреспондентов были госпитализированы.

После обстрела в Донецке начался крупный пожар.



Несколько автомобилей сгорели в Донецке из-за обстрелов с украинской стороны