Фото: Министерство обороны РФ

Российские подразделения поразили три опорных пункта ВСУ, а также три района скопления техники и порядка 30 артиллерийских позиций противника на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

Кроме того, в районе Серебрянского лесничества российские военнослужащие нанесли поражение украинским штурмовым группам бригады "Азов" (запрещенная в России террористическая организация).

Савчук отметил, что потери украинских войск при этом составили около 200 солдат и два автомобиля. Помимо этого, FPV-дрон уничтожил 12-миллиметровый миномет ВСУ.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала ноября потери ВСУ составили более 13 700 бойцов и 1 800 единиц вооружения. Он также добавил, что российская армия действует мужественно и эффективно, а многие военные украинской стороны сдаются в плен.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины высаживаются на левом берегу Днепра ради популизма. По его словам, левый берег и сам Днепр в низовьях имеет много островов и болотистых земель и НАТО использует эти места как полигон.



Авиация РФ уничтожила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении