Фото: министерство обороны РФ

Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали контратаку украинской армии в районе Приютного на южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

В результате пехота ВСУ была уничтожена. Также были пресечены попытки ротации украинских войск в районе Урожайного, были уничтожены живая сила и автомобильная техника противника.

Чехов добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли два минометных расчета.

Ранее доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США "Вест-Пойнт" Викрам Миттал заявил, что американские высокоточные ракеты M982 Excalibur оказываются бессильны против российских систем радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

До этого офицер украинских войск Дмитрий Костюк рассказал, что многие иностранные наемники, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины, покидают страну, когда сталкиваются с ожесточенными боями.

Украина стала направлять блогеров в зону проведения СВО